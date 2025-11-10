ua en ru
В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К

Понедельник 10 ноября 2025 00:37
В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К Фото: сигнал объявили из-за взлета МиГ-31К (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 10 ноября в Украине объявили масштабную тревогу. Причиной сигнала стал взлет самолетов МиГ-31К, которые являются носителем аэробаллистических ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за взлета российского МиГ-31К, носителя аэробаллистической ракеты "Кинжал". Просим всех жителей столицы немедленно направляться в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 00:31.

В то же время в Воздушных силах тоже подтвердили взлет МиГ-31К и предупредили, что сейчас есть ракетная угроза для всей Украины.

Через несколько минут военные написали о фиксации ракеты в направлении Киева, которая впоследствии двигалась в направлении Житомира.

Обновлено в 00:40

Ракета продолжила движение на Хмельницкую область. Военные призвали. Жителей Старкона быть в укрытиях.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:37 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, из-за ракетной опасности сигнал сейчас по всей территории Украины.

В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К

