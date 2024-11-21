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В Україні масштабна тривога через загрозу балістичного удару

Ілюстративне фото: в Україні масштабна тривога через загрозу балістичного удару (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Києві та по решті регіонів України вдень четверга, 21 листопада, оголошено сигнал повітряної тривоги. Цього разу через загрозу балістичного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Спочатку сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом попередження про небезпеку поширилось на територію всієї країни.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 15:35.

У частині центральних та західних областей оголошено про відбій тривоги.

Оновлено о 15:50.

В Україні оголошено про відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, що жителів областей де оголошено сигнал тривоги просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. В Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Загроза масштабного ракетного обстрілу

Сьогодні близько 5:00 ранку по всій території України вже оголошували повітряну тривогу через зліт винищувачів МіГ-31 і загрозу застосування балістичного озброєння. Пізніше стало відомо, що Росія підіймала бомбардувальники Ту-95 для запуску ракет по території України.

В результаті атаки росіяни вдарили по Дніпру. У місті пошкоджений промисловий об'єкт. Ймовірно, росіяни запустили по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету із Астраханської області.

Детально про те, скільки ракет та дронів накопичила Росія перед зимою - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна

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Війна в УкраїніПовітряна тривога