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В Украине масштабная тревога из-за угрозы баллистического удара

Иллюстративное фото: в Украине масштабная тревога из-за угрозы баллистического удара (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и по остальным регионам Украины днем четверга, 21 ноября, объявлен сигнал воздушной тревоги. На этот раз из-за угрозы баллистического удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а затем предупреждение об опасности распространилось на территорию всей страны.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 15:35.

В части центральных и западных областей объявлено об отбое тревоги.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать ПВО.

Где объявлена тревога

Угроза масштабных ракетных обстрелов

Сегодня около 5:00 утра по всей территории Украины уже объявляли воздушную тревогу из-за взлета истребителей МиГ-31 и угрозы применения баллистического вооружения. Позже стало известно, что Россия поднимала бомбардировщики Ту-95 для запуска ракет по территории Украины.

В результате атаки россияне ударили по Днепру. В городе поврежден промышленный объект . По всей видимости, россияне запустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области.

Подробно о том, сколько ракет и дронов накопила Россия перед зимой - узнайте вматериале РБК-Украина

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Война в УкраинеВоздушная тревога