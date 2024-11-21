В Украине масштабная тревога из-за угрозы баллистического удара

Сначала сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а затем предупреждение об опасности распространилось на территорию всей страны.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", - сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 15:35.

В части центральных и западных областей объявлено об отбое тревоги.

Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать ПВО.

Где объявлена тревога

Угроза масштабных ракетных обстрелов

Сегодня около 5:00 утра по всей территории Украины уже объявляли воздушную тревогу из-за взлета истребителей МиГ-31 и угрозы применения баллистического вооружения. Позже стало известно, что Россия поднимала бомбардировщики Ту-95 для запуска ракет по территории Украины.

В результате атаки россияне ударили по Днепру. В городе поврежден промышленный объект . По всей видимости, россияне запустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области.