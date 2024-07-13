В Україні масштабна повітряна тривога, злетів МіГ-31К

Нагадаємо, що в ніч на 13 липня 2024 року російські війська атакували Україну п'ятьма ударними дронами типу Shahed-131/136. Безпілотники ворог запускав із Приморсько-Ахтарська - РФ. Зокрема, чотири ворожі дрони ППО вдалося збити у Донецькій та Харківській областях. При цьому п’ятий дрон вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі.

Додамо, що 8 липня РФ завдала масованого ракетного удару по Україні зокрема із застосуванням ракет "Кинджал". Того дня руйнувань зазнав корпус дитячої лікарні "Охматдит". Загалом же внаслідок обстрілу у Києві та інших містах загинули десятки людей, а ще 196 людей отримали поранення.

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