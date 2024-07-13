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В Україні масштабна повітряна тривога, злетів МіГ-31К

Фото: в Україні оголошена масштабна повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 13 липня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Причиною тому є зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Що відомо про причину тривоги

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, ракетна небезпека по всій території України оголошена через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Зазначимо, що цей винищувач є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку українським засобам ППО важко перехопити.

Станом на 11:22 мапа повітряних тривог має такий вигляд:

(11:58) Відбій повітряної тривоги 

У Києві та областях оголосили про відбій небезпеки.

Обстріли України

Нагадаємо, що в ніч на 13 липня 2024 року російські війська атакували Україну п'ятьма ударними дронами типу Shahed-131/136. Безпілотники ворог запускав із Приморсько-Ахтарська - РФ. Зокрема, чотири ворожі дрони ППО вдалося збити у Донецькій та Харківській областях. При цьому п’ятий дрон вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі.

Додамо, що 8 липня РФ завдала масованого ракетного удару по Україні зокрема із застосуванням ракет "Кинджал". Того дня руйнувань зазнав корпус дитячої лікарні "Охматдит". Загалом же внаслідок обстрілу у Києві та інших містах загинули десятки людей, а ще 196 людей отримали поранення.

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