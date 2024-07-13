В Украине масштабная воздушная тревога, взлетел МиГ-31К

Напомним, что в ночь на 13 июля 2024 года российские войска атаковали Украину пятью ударными дронами типа Shahed-131/136. Беспилотники враг запускал из Приморско-Ахтарска - РФ. В частности, четыре вражеских дрона ПВО удалось сбить в Донецкой и Харьковской областях. Пятый дрон вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области Беларуси.

Добавим, что 8 июля РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине в частности с применением ракет "Кинжал". В тот день разрушения получил корпус детской больницы "Охматдет". Всего же в результате обстрелов в Киеве и других городах погибли десятки человек, а еще 196 человек получили ранения.

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