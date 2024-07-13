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В Украине масштабная воздушная тревога, взлетел МиГ-31К

Фото: в Украине объявлена масштабная воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 13 июля, объявлена масштабная воздушная тревога. Причина - взлет российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Что известно о причине тревоги

По информации Воздушных сил ВСУ, ракетная опасность по всей территории Украины объявлена ​​из-за взлета МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Отметим, что этот истребитель является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую украинским средствам ПВО трудно перехватить.

По состоянию на 11:22 карта воздушных тревог выглядит так:

Обстрелы Украины

Напомним, что в ночь на 13 июля 2024 года российские войска атаковали Украину пятью ударными дронами типа Shahed-131/136. Беспилотники враг запускал из Приморско-Ахтарска - РФ. В частности, четыре вражеских дрона ПВО удалось сбить в Донецкой и Харьковской областях. Пятый дрон вышел из воздушного пространства Украины в направлении Гомельской области Беларуси.

Добавим, что 8 июля РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине в частности с применением ракет "Кинжал". В тот день разрушения получил корпус детской больницы "Охматдет". Всего же в результате обстрелов в Киеве и других городах погибли десятки человек, а еще 196 человек получили ранения.

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