В Україні масштабна повітряна тривога, злетів МіГ-31К
В Україні сьогодні, 13 липня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Причиною тому є зліт російського винищувача МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.
Що відомо про причину тривоги
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, ракетна небезпека по всій території України оголошена через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Зазначимо, що цей винищувач є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку українським засобам ППО важко перехопити.
Станом на 11:22 мапа повітряних тривог має такий вигляд:
(11:58) Відбій повітряної тривоги
У Києві та областях оголосили про відбій небезпеки.
Обстріли України
Нагадаємо, що в ніч на 13 липня 2024 року російські війська атакували Україну п'ятьма ударними дронами типу Shahed-131/136. Безпілотники ворог запускав із Приморсько-Ахтарська - РФ. Зокрема, чотири ворожі дрони ППО вдалося збити у Донецькій та Харківській областях. При цьому п’ятий дрон вийшов з повітряного простору України у напрямку Гомельської області Білорусі.
Додамо, що 8 липня РФ завдала масованого ракетного удару по Україні зокрема із застосуванням ракет "Кинджал". Того дня руйнувань зазнав корпус дитячої лікарні "Охматдит". Загалом же внаслідок обстрілу у Києві та інших містах загинули десятки людей, а ще 196 людей отримали поранення.
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