В Україні масштабна повітряна тривога, злетів МіГ-31К

В Україні сьогодні, 13 липня, оголошено масштабну повітряну тривогу. Причиною тому є зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Що відомо про причину тривоги За інформацією Повітряних сил ЗСУ, ракетна небезпека по всій території України оголошена через зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Зазначимо, що цей винищувач є потенційним носієм гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку українським засобам ППО важко перехопити. Станом на 11:22 мапа повітряних тривог має такий вигляд: (11:58) Відбій повітряної тривоги У Києві та областях оголосили про відбій небезпеки. Обстріли України