В Україні масштабна повітряна тривога, злетів МіГ-31К

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу спочатку оголосили у Києві, це сталося о 09:46. Вже за декілька хвилин повітряна тривога охопила всі області України.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. У зв'язку з цим по всій Україні оголошена ракетна загроза.

Карта повітряних тривог станом на 09:52

Чому небезпечний МіГ-31К

Нагадаємо, російський літак МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Вона є складною ціллю для протиповітряної оборони. Збивати її можуть сучасні ЗРК, наприклад, Patriot.

Востаннє Росія атакувала Україну "Кинджалами" в ніч на 8 травня. Тоді ракети вдарили по Львівській області.

У чому різниця між російськими літаками Ту-22МЗ, Ту-95, МіГ-31К - читайте у нашому матеріалі.