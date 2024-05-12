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В Україні масштабна повітряна тривога, злетів МіГ-31К

Україна, Неділя 12 травня 2024 09:58
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В Україні масштабна повітряна тривога, злетів МіГ-31К Фото: в Україні масштабна повітряна тривога 12 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна повітряна тривога охопила Україну у неділю, 12 травня. Зафіксовано зліт російського літака МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу спочатку оголосили у Києві, це сталося о 09:46. Вже за декілька хвилин повітряна тривога охопила всі області України.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. У зв'язку з цим по всій Україні оголошена ракетна загроза.

Карта повітряних тривог станом на 09:52

В Україні масштабна повітряна тривога, злетів МіГ-31К

Чому небезпечний МіГ-31К

Нагадаємо, російський літак МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Вона є складною ціллю для протиповітряної оборони. Збивати її можуть сучасні ЗРК, наприклад, Patriot.

Востаннє Росія атакувала Україну "Кинджалами" в ніч на 8 травня. Тоді ракети вдарили по Львівській області.

У чому різниця між російськими літаками Ту-22МЗ, Ту-95, МіГ-31К - читайте у нашому матеріалі.

Масована атака РФ 8 травня

В ніч на 8 травня російські військові здійснили комбіновану атаку, випустивши дрони та ракети різних типів. Під ударом ворога була енергетика. Відомо, що були атаковані енергетичні об'єкти у шести областях.

Додамо, що після російської атаки енергетики заговорили про обмеження використання світла для українців. Проте графіки відключення ввели лише для бізнесу.

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