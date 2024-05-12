В Украине масштабная воздушная тревога, взлетел МиГ-31К

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога сначала была объявлена в Киеве, это произошло в 09:46. Уже через несколько минут воздушная тревога охватила все области Украины.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. В связи с этим по всей Украине объявлена ракетная угроза.

Обновлено в 10:15

По Украине пошли отбои воздушной тревоги из-за взлета МиГ-31К. Тревога длилась около получаса.

Карта воздушных тревог по состоянию на 09:52

Почему опасен МиГ-31К

Напомним, российский самолет МиГ-31К является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Она является сложной целью для противовоздушной обороны. Сбивать ее могут современные ЗРК, например, Patriot.

В последний раз Россия атаковала Украину "Кинжалами" в ночь на 8 мая. Тогда ракеты ударили по Львовской области.

В чем разница между российскими самолетами Ту-22МЗ, Ту-95, МиГ-31К - читайте в нашем материале.