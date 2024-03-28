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В Україні масштабна повітряна тривога, злетів МіГ-31К

Фото: в Україні масштабна повітряна тривога 28 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна повітряна тривога в Україні була оголошена 28 березня. Росія підняла у повітря літак МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 12:08. Після цього сирени завили у всіх регіонах нашої країни.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія підняла у повітря літак МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Є ракетна загроза для всієї України.

Карта повітряних тривог станом на 12:15

Небезпека МіГ-31К

Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати. До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Проте у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.

У чому різниця між російськими літаками Ту-22МЗ, Ту-95, МіГ-31К та скільки є часу до атаки - дізнайтеся у нашому матеріалі.

Також РБК-Україна пояснювало, як РФ використовує аеродроми для війни та чи може по них бити Україна. Читайте про це за посиланням.

 

Нічна атака

Як повідомили Повітряні сили, ввечері 27 березня та вночі Росія випустила по Україні три крилаті ракети Х-22, одну Х-31П та С-300, а також 28 ударних дронів. Сили ППО збили 26 "Шахедів".

Вночі вибухи лунали у Дніпрі, Запоріжжі та Одесі. Росіяни вдарили по Харкову, зруйновано ресторан, пошкоджені будинки. Також окупанти атакували транспортну інфраструктуру у Запорізькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

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