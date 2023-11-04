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В Україні масштабна повітряна тривога, злетів МіГ-31К

Україна, Субота 04 листопада 2023 12:45
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В Україні масштабна повітряна тривога, злетів МіГ-31К Фото: в Україні масштабна повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні сьогодні, 4 листопада. Зафіксовано зліт російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу оголосили після 12:35. За кілька хвилин вся Україна "почервонила".

Повітряні сили ЗСУ попереджають, що по всій Україні ракетна небезпека через зліт російського МіГ-31К.

Карта повітряних тривог стан на 12:40

В Україні масштабна повітряна тривога, злетів МіГ-31К

Варто зазначити, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху.

До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Проте у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.

Остання масштабна атака

Нагадаємо, минулої ночі російські загарбники випустили по Україні 40 дронів-камікадзе та керовану авіаційну ракету Х-59. Сили ППО збили 24 "Шахеди" та ракету.

Під удар ворога потрапили Харків, в Одеській та Львівській областях атаковані об'єкти критичної інфраструктури, а в Івано-Франківській - військовий об'єкт. Також відомо, що на Прикарпатті уламки збитого безпілотника впали на гуртожиток.

Все, що відомо про нічну атаку та її наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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