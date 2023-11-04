ua en ru
Сб, 04 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине масштабная воздушная тревога, взлетел МиГ-31К

Украина, Суббота 04 ноября 2023 12:45
UA EN RU
В Украине масштабная воздушная тревога, взлетел МиГ-31К Фото: в Украине масштабная воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине сегодня, 4 ноября. Зафиксирован взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога была объявлена после 12:35. Через несколько минут вся Украина "покраснела".

Воздушные силы ВСУ предупреждают, что по всей Украине ракетная опасность из-за взлета российского МиГ-31К.

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:40

В Украине масштабная воздушная тревога, взлетел МиГ-31К

Стоит отметить, что МиГ-31К является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". Эту ракету тяжело сбивать из-за ее траектории движения.

До весны 2023 года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.

Последняя масштабная атака

Напомним, прошлой ночью российские захватчики выпустили по Украине 40 дронов-камикадзе и управляемую авиационную ракету Х-59. Силы ПВО сбили 24 "Шахеда" и ракету.

Под удар врага попали Харьков, в Одесской и Львовскую области атакованы объекты критической инфраструктуры, а в Ивано-Франковской - военный объект. Также известно, что на Прикарпатье обломки сбитого беспилотника упали на общежитие.

Все, что известно о ночной атаке и ее последствиях - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Война России против Украины воздушная тревога
NEWS
В Украину приехала глава Еврокомиссии
В Украину приехала глава Еврокомиссии
DAILY
Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Прокурор Юрий Белоусов: Когда зайдем в Мариуполь, увидим, что военных преступлений в разы больше