В Украине масштабная воздушная тревога: что известно

Сегодня, 13 мая, по Украине распространяется воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено в 23:20.

В Киевской области работает ПВО.

"Ракетная опасность! Силы ПВО работают по целям. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - заявили в Киевской ОВА.

В то же время в КГВА заявляют, что силы ПВО работают и на окраинах Киева.

Обновлено в 23:17

Глава Тернопольской ОВА призвал не публиковать фото и видео, а также не комментировать направления возможных звуков взрыва.

"В настоящее время в городе и области работают специалисты. Всю информацию сообщим впоследствии. Доверяйте только официальным источникам", - добавил он.

Обновлено в 23:09

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин призвал не игнорировать воздушную тревогу и проследовать в укрытия.

Обновлено в 22: 51.

Глава Закарпатской ОГА Виктор Микита отметил, что сейчас опасно передвигаться по улицам.

"Прошу всех находиться в безопасных местах и держаться подальше от гражданской инфраструктуры, железнодорожных вокзалов, торговых центров, автобусных станций и других мест массовых скоплений людей. Следите за сигналами воздушной тревоги", - подчеркнул он.

Обновлено в 22:42.

Городской голова Тернополя Сергей Надал призвал жителей города оставаться в укрытиях.

"Я прошу вас оставаться в безопасном месте до отбоя. Не публикуйте фото и видео. Верим в ВСУ! Украина победит!", - сказал он.

Кроме того, воздушная тревога сейчас объявлена также в Херсонской и Харьковской областях.

Обновлено в 22:34.

Председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил об угрозе нанесения ракетного удара стратегической авиацией врага.

"Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях. Напоминаем о запрете съемки и обнародования кадров работы ПВО", - написал он.

Тем временем глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш отметил необходимость пройти в укрытие.

По данным "Суспільного", местные жители сообщают, что в Тернополе и области прогремели взрывы.

Обновлено в 22:30.

Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины призвал украинцев сохранять информационную тишину.

Обновлено в 22:26.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул не игнорировать воздушную тревогу.

В Николаевских местных Telegram-каналах сообщают, что неизвестные воздушные цели в Винницкой области, предварительно залетели со стороны Приднестровья.

Кроме того, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий также призвал не игнорировать воздушную тревогу.

"Жители Львовской области, не игнорируйте воздушную тревогу", - подчеркнул он

Обновлено в 22:22.

По данным "Суспільного", местные жители сообщают, что в Херсоне прогремели взрывы.

Обновлено в 22:20.

Воздушная тревога объявлена в Николаевской области.

По состоянию на 22:16 тревога объявлена в Одесской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Донецкой и Луганской областях, а также Киеве и Крыму.

Напомним, вчера Россия вывела в Черное море два ракетоносителя.

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