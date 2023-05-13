В Украине масштабная воздушная тревога: что известно
Сегодня, 13 мая, по Украине распространяется воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Обновлено в 23:20.
В Киевской области работает ПВО.
"Ракетная опасность! Силы ПВО работают по целям. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - заявили в Киевской ОВА.
В то же время в КГВА заявляют, что силы ПВО работают и на окраинах Киева.
Обновлено в 23:17
Глава Тернопольской ОВА призвал не публиковать фото и видео, а также не комментировать направления возможных звуков взрыва.
"В настоящее время в городе и области работают специалисты. Всю информацию сообщим впоследствии. Доверяйте только официальным источникам", - добавил он.
Обновлено в 23:09
Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин призвал не игнорировать воздушную тревогу и проследовать в укрытия.
Обновлено в 22: 51.
Глава Закарпатской ОГА Виктор Микита отметил, что сейчас опасно передвигаться по улицам.
"Прошу всех находиться в безопасных местах и держаться подальше от гражданской инфраструктуры, железнодорожных вокзалов, торговых центров, автобусных станций и других мест массовых скоплений людей. Следите за сигналами воздушной тревоги", - подчеркнул он.
Обновлено в 22:42.
Городской голова Тернополя Сергей Надал призвал жителей города оставаться в укрытиях.
"Я прошу вас оставаться в безопасном месте до отбоя. Не публикуйте фото и видео. Верим в ВСУ! Украина победит!", - сказал он.
Кроме того, воздушная тревога сейчас объявлена также в Херсонской и Харьковской областях.
Обновлено в 22:34.
Председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил об угрозе нанесения ракетного удара стратегической авиацией врага.
"Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях. Напоминаем о запрете съемки и обнародования кадров работы ПВО", - написал он.
Тем временем глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш отметил необходимость пройти в укрытие.
По данным "Суспільного", местные жители сообщают, что в Тернополе и области прогремели взрывы.
Обновлено в 22:30.
Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины призвал украинцев сохранять информационную тишину.
Обновлено в 22:26.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул не игнорировать воздушную тревогу.
В Николаевских местных Telegram-каналах сообщают, что неизвестные воздушные цели в Винницкой области, предварительно залетели со стороны Приднестровья.
Кроме того, глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий также призвал не игнорировать воздушную тревогу.
"Жители Львовской области, не игнорируйте воздушную тревогу", - подчеркнул он
Обновлено в 22:22.
По данным "Суспільного", местные жители сообщают, что в Херсоне прогремели взрывы.
Обновлено в 22:20.
Воздушная тревога объявлена в Николаевской области.
По состоянию на 22:16 тревога объявлена в Одесской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Ровенской, Донецкой и Луганской областях, а также Киеве и Крыму.
Напомним, вчера Россия вывела в Черное море два ракетоносителя.
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