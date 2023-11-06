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В Україні масштабна повітряна тривога: росіяни підняли в небо МіГ-31К

Понеділок 06 листопада 2023 15:11
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В Україні масштабна повітряна тривога: росіяни підняли в небо МіГ-31К Фото: по всій Україні оголошена повітряна тривога (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 6 листопада оголошена масштабна повітряна тривога. Її пов'язують зі зльотом російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Що відомо про причину тривоги

За даними Повітряних сил ЗСУ та моніторингових каналів, було зафіксовано зліт МіГ-31К ВПС РФ з аеродрому Моздок (Північний Кавказ).

Зазначимо, що МіГ-31К - це потенційний носій гіперзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яку нашим засобам ППО важко перехопити.

Мапа тривог

Станом на 15:11 мапа повітряних тривог виглядає так:

В Україні масштабна повітряна тривога: росіяни підняли в небо МіГ-31К

Росія атакувала Україну в ніч на 6 листопада

Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти завдали комбінованого удару по півдню України різними типами ракет та ударними дронами.

Зокрема, Повітряні сили ЗСУ відзвітували про знищення 15 з 22 дронів-камікадзе "Шахед" та однієї ракети Х-59.

По самій Одесі окупанти били ракетами "Онікс" та "Іскандером-М". Внаслідок чого пошкоджені будинки та музей в історичній частині міста. Крім того, під атакою була припортова інфраструктура Одеської області, куди війська РФ спрямували "Шахеди".

Загалом через атаку на Одесу постраждали 8 людей.

Також вночі окупанти вдарили по Херсону протирадіолокаційною ракетою Х-31. Пошкоджено 5-поверхівку, а над Миколаївською областю збили ракету Х-59.

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