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В Украине масштабная воздушная тревога: россияне подняли в небо МиГ-31К

Понедельник 06 ноября 2023 15:11
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В Украине масштабная воздушная тревога: россияне подняли в небо МиГ-31К Фото: по всей Украине объявлена воздушная тревога (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 6 ноября, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее связывают со взлетом российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Что известно о причине тревоги

По данным Воздушных сил ВСУ и мониторинговых каналов, был зафиксирован взлет МиГ-31К ВВС РФ с аэродрома Моздок (Северный Кавказ).

Отметим, что МиГ-31К - это потенциальный носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую нашим средствам ПВО трудно перехватить.

Карта тревог

По состоянию на 15:11, карта воздушных тревог выглядит так:

В Украине масштабная воздушная тревога: россияне подняли в небо МиГ-31К

Россия атаковала Украину в ночь на 6 ноября

Напомним, что этой ночью российские оккупанты нанесли комбинированный удар по югу Украины разными типами ракет и ударными дронами.

В частности, Воздушные силы ВСУ отчитались об уничтожении 15 из 22 дронов-камикадзе "Шахед" и одной ракеты Х-59.

По самой Одессе оккупанты били ракетами "Оникс" и "Искандером-М". В результате повреждены дома и музей в исторической части города. Кроме того, под атакой была припортовая инфраструктура Одесской области, куда войска РФ направили "Шахеды".

Всего из-за атаки на Одессу пострадали 8 человек.

Также ночью оккупанты ударили по Херсону противорадиолокационной ракетой Х-31. Повреждена 5-этажка, а над Николаевской областью сбита ракета Х-59.

В целом воздушные силы отчитались об уничтожении 15 из 22 "Шахедов" и одной ракеты Х-59.

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