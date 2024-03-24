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В Україні масштабна повітряна тривога. Росія підняла МіГ-31К

Фото: в Україні масштабна повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряна тривога у Києві та усіх областях Україні була оголошена зранку 24 березня. Росія підняла у повітря чотири літаки МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 9:26. "Почервоніли" також східні, північні, центральні області.

За декілька хвилин повітряну тривогу оголосили на півдні, а пізніше сирени завили у західних областях.

Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ударів балістикою. Пізніше з'явилося повідомлення, що Росія підняла у повітря чотири літаки МіГ-31К. Є ракетна загроза для всієї України.

Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху.

Карта повітряних тривог станом на 9:35

 

Нічна атака

Цієї ночі Росія вчергове атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе. Окупанти зі стратегічної авіації випустили 29 крилатих ракет, а також 28 "Шахедів". Сили ППО знищили 18 ракет та 25 дронів.

У Києві лунали вибухи, ППО збила у районі столиці майже 10 ракет. У Львівській області росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури, там спалахнула пожежа.

Також окупанти вдарили по Кривому Рогу дронами, у місті понад 76 тисяч людей без тепла.

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