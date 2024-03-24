В Україні масштабна повітряна тривога. Росія підняла МіГ-31К

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 9:26. "Почервоніли" також східні, північні, центральні області.

За декілька хвилин повітряну тривогу оголосили на півдні, а пізніше сирени завили у західних областях.

Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ударів балістикою. Пізніше з'явилося повідомлення, що Росія підняла у повітря чотири літаки МіГ-31К. Є ракетна загроза для всієї України.

Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху.

Карта повітряних тривог станом на 9:35