В Украине масштабная воздушная тревога. Россия подняла МиГ-31К

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 9:26. "Покраснели" также восточные, северные, центральные области.

Через несколько минут воздушную тревогу объявили на юге, а позже сирены завыли в западных областях.

Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе ударов баллистики. Позже появилось сообщение, что Россия подняла в воздух четыре самолета МиГ-31К. Есть ракетная угроза для всей Украины.

Напомним, что МиГ-31К является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Эту ракету тяжело сбивать из-за ее траектории движения.

Обновлено в 10:00

По Украине пошли отбои воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 9:35