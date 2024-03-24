В Украине масштабная воздушная тревога. Россия подняла МиГ-31К

Воздушная тревога в Киеве и во всех областях Украины была объявлена утром 24 марта. Россия подняла в воздух четыре самолета МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 9:26. "Покраснели" также восточные, северные, центральные области.
Через несколько минут воздушную тревогу объявили на юге, а позже сирены завыли в западных областях.
Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе ударов баллистики. Позже появилось сообщение, что Россия подняла в воздух четыре самолета МиГ-31К. Есть ракетная угроза для всей Украины.
Напомним, что МиГ-31К является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Эту ракету тяжело сбивать из-за ее траектории движения.
Обновлено в 10:00
По Украине пошли отбои воздушной тревоги.
Карта воздушных тревог по состоянию на 9:35
Этой ночью Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Оккупанты со стратегической авиации выпустили 29 крылатых ракет, а также 28 "Шахедов". Силы ПВО уничтожили 18 ракет и 25 дронов.
В Киеве раздавались взрывы, ПВО сбила в районе столицы почти 10 ракет. Во Львовской области россияне атаковали объект критической инфраструктуры, там вспыхнул пожар.
Также оккупанты ударили по Кривому Рогу дронами, в городе более 76 тысяч человек без тепла.
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