В Україні масштабна повітряна тривога, повідомляють про зліт російських МіГів (відбій)

По всій Україні сьогодні, 7 червня була оголошена масштабна повітряна тривога. Її пов'язують зі зльотом російських винищувачів МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Станом на 11:36 мапа повітряних тривог виглядає так:

Що відомо про причини тривоги

За даними моніторингових груп, є зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка" (Нижньогородська область, РФ)

Варто зазначити, що МіГ-31К є потенційним носієм аеробалістичної Х-47м2 "Кинжал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни.

Спостерігачі допускають, що МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ.

Моніторингові групи повідомляють, що у небо РФ вже піднято до 7 одиниць МіГ-31.

Оновлено. 12:06. Пішли відбої тривог по областях.

МіГ-31К як причина тривог в Україні

Зазначимо, що російська армія тримала у Білорусі свої МіГ-31К, які виконували тренувальні польоти з білоруських аеродромів.

Через те, що ці літаки є носіями ракет "Кинжал" в Україні щоразу оголошували повітряну тривогу. Натомість останнім часом їх підіймають на території РФ, але вже не настільки часто, як це було в Білорусі.

Зазначимо, що раніше українська ППО не могла збивати "Кинжали", але з отриманням систем Patriot це завдання стало нашим оборонцям неба під силу.

Як-от, наприклад, 16 травня російські окупанти намагалися вдарити по Києву. застосовуючи ракети "Кинджал". Їх усі збили наші сили ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.