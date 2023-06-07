В Украине масштабная воздушная тревога, сообщают о взлете российских МиГов

По всей Украине сегодня, 7 июня, объявлена масштабная воздушная тревога. Ее связывают со взлетом российских истребителей МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 11:36 карта воздушных тревог выглядит так:

Что известно о причинах тревоги

По данным мониторинговых групп, есть взлет российского истребителя МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка" (Нижнегородская область, РФ)

Стоит отметить, что МиГ-31К является потенциальным носителем аэробалистической Х-47м2 "Кинжал", которая несет угрозу для всех регионов страны.

Наблюдатели допускают, что МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ.

Мониторинговые группы сообщают, что в небо РФ уже поднято до 7 единиц МиГ-31.

МиГ-31К как причина тревог в Украине

Отметим, что российская армия держала в Беларуси свои МиГ-31К, выполнявшие тренировочные полеты с белорусских аэродромов.

Из-за того, что эти самолеты являются носителями ракет "Кинжал" в Украине, каждый раз объявляли воздушную тревогу. В последнее время их поднимают на территории РФ, но уже не столь часто, как это было в Беларуси.

Отметим, что ранее украинское ПВО не могло сбивать "Кинжалы", но с получением систем Patriot эта задача стала нашим защитникам неба по силам.

Например, 16 мая российские оккупанты пытались ударить по Киеву, применяя ракеты "Кинжал". Все они были сбиты нашей ПВО.

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