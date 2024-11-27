В Україні масштабна повітряна тривога, попереджають про зліт МіГ-31К

Станом на 13:03, як й згадувалось вище, повітряну тривогу оголошено по усій території України.

Фото: карта повітряних тривог станом на 13:03 (alerts.in.ua)

Причина тривоги

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Обстріли України

З початком масштабної агресії Росія систематично атакує українські міста і села, завдаючи шкоди інфраструктурі та спричиняючи жертви серед цивільного населення. Для таких ударів ворог використовує ракети, артилерію, бойові дрони та авіацію.

У ніч на 27 листопада окупанти здійснили масовану атаку, запустивши 89 ударних безпілотників, серед яких іранські Shahed і дрони невідомого типу. Завдяки роботі сил ППО вдалося збити 36 дронів із них, що значно зменшило масштаб руйнувань.