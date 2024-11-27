В Україні масштабна повітряна тривога, попереджають про зліт МіГ-31К

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт ворожого винищувача МіГ-31К, який здатний нести ракети "Кинджал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 13:03, як й згадувалось вище, повітряну тривогу оголошено по усій території України.
Фото: карта повітряних тривог станом на 13:03 (alerts.in.ua)
"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).
З початком масштабної агресії Росія систематично атакує українські міста і села, завдаючи шкоди інфраструктурі та спричиняючи жертви серед цивільного населення. Для таких ударів ворог використовує ракети, артилерію, бойові дрони та авіацію.
У ніч на 27 листопада окупанти здійснили масовану атаку, запустивши 89 ударних безпілотників, серед яких іранські Shahed і дрони невідомого типу. Завдяки роботі сил ППО вдалося збити 36 дронів із них, що значно зменшило масштаб руйнувань.
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