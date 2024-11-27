В Украине масштабная воздушная тревога, предупреждают о взлете МиГ-31К

По состоянию на 13:03, как и упоминалось выше, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 13:03 (alerts.in.ua)

Причина тревоги

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Обстрелы Украины

С началом масштабной агрессии Россия систематически атакует украинские города и села, нанося ущерб инфраструктуре и вызывая жертвы среди гражданского населения. Для таких ударов враг использует ракеты, артиллерию, боевые дроны и авиацию.

В ночь на 27 ноября оккупанты осуществили массированную атаку, запустив 89 ударных беспилотников, среди которых иранские Shahed и дроны неизвестного типа. Благодаря работе сил ПВО удалось сбить 36 дронов из них, что значительно уменьшило масштаб разрушений.