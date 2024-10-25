UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

В Україні масштабна повітряна тривога: в чому причина (відбій)

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 11:33 повітряну тривогу оголошено по усій території України. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 11:34 (alerts.in.ua) 

"Увага! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка! Ракетна небезпека по всій території України", - написали Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ). 

Також через пару хвилин Повітряні сили попередили про керовані авіаційні бомби (КАБ), що були запущені у напрямку Сумської області. 

Відбій повітряної тривоги 

Після 11:54 в Україні почали поступово оголошувати про відбій повітряної тривоги. 

Обстріли України 

З початку повномасштабного вторгнення Росії обстріли території України стали постійною загрозою. Російські терористи застосовують різну зброю, зокрема ракети, керовані авіабомби й безпілотні літальні апарати (БпЛА). Останнім часом російські війська значно посилили атаки з використанням дронів, які запускають майже щоночі, щоб завдати ударів по українських об'єктах.

У ніч на 25 жовтня терористи запустили проти України 63 дрони типу Shahed й безпілотниками невстановленого типу. Станом на 10:00 протиповітряній обороні удалось знищити 36 повітряних цілей

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніПовітряна тривога