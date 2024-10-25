Росіяни атакували Україну понад 60 дронами: скільки збила ППО

У ніч на 25 жовтня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, використовуючи 63 ударні "Шахеди" та інші дрони невстановленого типу. Атаки здійснювалися з напрямків Орел, Курськ і Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Крім того, 16 російських безпілотників було втрачено.

Основна частина безпілотників була збита на Одещині та Київщині.

За попередніми даними станом на 10:00 ранку, українським силам вдалося збити 36 ворожих безпілотників у різних областях країни, серед яких Одеська, Київська, Миколаївська, Дніпропетровська, Вінницька, Кіровоградська, Житомирська, Хмельницька, Черкаська, Львівська, Рівненська та Полтавська області.

Повітряні сили України активно протидіяли загрозі: до відбиття атак залучили зенітні ракетні війська, авіацію, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Обстріл Києва та області

У ніч на 25 жовтня російські війська здійснили атаку на Київ та область із застосуванням дронів-камікадзе. У Київській області працювала ППО, яка успішно відбивала масовану атаку безпілотників, що наближалися до столиці.

Дрони заходили на Київ хвилями, і на підступах до міста ППО збила близько 15 ворожих безпілотників.

Водночас у Дарницькому районі Києва внаслідок атаки дронів сталася пожежа, яку вдалося оперативно ліквідувати.

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