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В Украине масштабная воздушная тревога: в чем причина (отбой)

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 11:33 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 11:34 (alerts.in.ua)

"Внимание! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка! Ракетная опасность по всей территории Украины", - написали Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также через пару минут Воздушные силы предупредили об управляемых авиационных бомбах (КАБ), запущенных в направлении Сумской области.

Отбой воздушной тревоги 

После 11:54 в Украине начали постепенно объявлять об отбое воздушной тревоги. 

Обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения России обстрелы территории Украины стали постоянной угрозой. Российские террористы применяют различное оружие, в том числе ракеты, управляемые авиабомбы и беспилотные летательные аппараты (БпЛА). В последнее время российские войска значительно усилили атаки с использованием дронов, которые запускают почти каждую ночь, чтобы нанести удары по украинским объектам.

В ночь на 25 октября террористы запустили против Украины 63 дрона типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа. По состоянию на 10:00 противовоздушной обороне удалось уничтожить 36 воздушных целей.

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Война в УкраинеВоздушная тревога