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В Україні масштабна повітряна тривога: в чому причина (відбій)

П'ятниця 25 жовтня 2024 11:43
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В Україні масштабна повітряна тривога: в чому причина (відбій) Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 11:33 повітряну тривогу оголошено по усій території України.

В Україні масштабна повітряна тривога: в чому причина (відбій)

Фото: карта повітряних тривог станом на 11:34 (alerts.in.ua)

"Увага! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка! Ракетна небезпека по всій території України", - написали Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Також через пару хвилин Повітряні сили попередили про керовані авіаційні бомби (КАБ), що були запущені у напрямку Сумської області.

Відбій повітряної тривоги

Після 11:54 в Україні почали поступово оголошувати про відбій повітряної тривоги.

Обстріли України

З початку повномасштабного вторгнення Росії обстріли території України стали постійною загрозою. Російські терористи застосовують різну зброю, зокрема ракети, керовані авіабомби й безпілотні літальні апарати (БпЛА). Останнім часом російські війська значно посилили атаки з використанням дронів, які запускають майже щоночі, щоб завдати ударів по українських об'єктах.

У ніч на 25 жовтня терористи запустили проти України 63 дрони типу Shahed й безпілотниками невстановленого типу. Станом на 10:00 протиповітряній обороні удалось знищити 36 повітряних цілей.

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