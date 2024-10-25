В Україні масштабна повітряна тривога: в чому причина (відбій)
В усіх областях України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 11:33 повітряну тривогу оголошено по усій території України.
Фото: карта повітряних тривог станом на 11:34 (alerts.in.ua)
"Увага! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка! Ракетна небезпека по всій території України", - написали Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).
Також через пару хвилин Повітряні сили попередили про керовані авіаційні бомби (КАБ), що були запущені у напрямку Сумської області.
Відбій повітряної тривоги
Після 11:54 в Україні почали поступово оголошувати про відбій повітряної тривоги.
Обстріли України
З початку повномасштабного вторгнення Росії обстріли території України стали постійною загрозою. Російські терористи застосовують різну зброю, зокрема ракети, керовані авіабомби й безпілотні літальні апарати (БпЛА). Останнім часом російські війська значно посилили атаки з використанням дронів, які запускають майже щоночі, щоб завдати ударів по українських об'єктах.
У ніч на 25 жовтня терористи запустили проти України 63 дрони типу Shahed й безпілотниками невстановленого типу. Станом на 10:00 протиповітряній обороні удалось знищити 36 повітряних цілей.
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