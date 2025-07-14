В Україні масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К

Обстріл України 14 липня

Нагадаємо, у понеділок, 14 липня, російські війська завдали удару по території Шевченківської громади.

Як повідомили в ОВА, під ворожу атаку потрапило село Борівське. За попередніми даними, ворог застосував керовану авіаційну бомбу (КАБ).

Росіяни атакували місто Златопіль дронами-камікадзе. Унаслідок удару загинула одна людина.

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