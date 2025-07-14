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В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

Фото: Воздушная тревога в Украине 14 июля (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Масштабная воздушная тревога в понедельник, 14 июля, охватила всю Украину. Зафиксирован взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ31К", - сообщили Воздушные силы.

Там также скоростная цель на Херсонщине, курсом на запад

"Скоростная цель на Каролино-Бугаз/Овидиополь", - написали военные.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:20

Обстрел Украины 14 июля

Напомним, в понедельник, 14 июля, российские войска нанесли удар по территории Шевченковской громады.

Как сообщили в ОВА, под вражескую атаку попало село Боровское. По предварительным данным, враг применил управляемую авиационную бомбу (КАБ).

Россияне атаковали город Златополь дронами-камикадзе. В результате удара погиб один человек.

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