В Україні масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К у РФ

Нагадаємо, минулого разу російські загарбники піднімали у небо МіГ-31К на тлі ракетної атаки по Україні 13 грудня.

Також повідомлялося, що у ніч проти 13 грудня РФ підняла в небо кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому Оленя.

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