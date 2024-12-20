В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К в РФ

Напомним, в прошлый раз российские захватчики поднимали в небо МиГ-31К на фоне ракетной атаки по Украине 13 декабря.

Также сообщалось, что в ночь на 13 декабря РФ подняла в небо несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленя.

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