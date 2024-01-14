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В Україні масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К

Україна, Неділя 14 січня 2024 12:39
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В Україні масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К Фото: в Україні масштабна повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабна повітряна тривога була оголошена в Україні сьогодні, 14 січня. У Росії злетів винищувач МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряну тривогу оголосили в усіх областях України о 12:30.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у всій країні. Відомо, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Моздок.

Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги.

Карта повітряних тривог станом на 12:30

В Україні масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К

Чим небезпечний МіГ-31К

Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати через її траєкторію руху.

До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Проте у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.

Обстріл України 13 січня

Вчора зранку російські окупанти масовано атакували Україну ракетами різних типів. Повітряні сили повідомили, що було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони збили 8 ракет, понад 20 засобів не досягли своїх цілей.

У багатьох областях України лунали вибухи, працювала ППО. Прильоти зафіксовані у Дніпрі, Полтавській та Сумській областях, а у Чернігові впали уламки ракети.

Більше про те, що відомо про вчорашню масовану атаку - у матеріалі РБК-Україна.

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