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В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

Украина, Воскресенье 14 января 2024 12:39
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В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К Фото: в Украине масштабная воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине сегодня, 14 января. В России взлетел истребитель МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины в 12:30.

Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности по всей стране. Известно, что зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с аэродрома Моздок.

Украинцев призывают не игнорировать воздушные тревоги.

Обновлено в 13:00

По Украине пошли отбои воздушной тревоги из-за МиГ-31К.

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:30

В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

Чем опасен МиГ-31К

Напомним, что МиГ-31К является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". Эту ракету тяжело сбивать из-за ее траектории движения.

До весны 2023 года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.

Обстрел Украины 13 января

Вчера утром российские оккупанты массированно атаковали Украину ракетами разных типов. Воздушные силы сообщили, что было зафиксировано 40 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 8 ракет, более 20 средств не достигли своих целей.

Во многих областях Украины были взрывы, работала ПВО. Прилеты зафиксированы в Днепре, Полтавской и Сумской областях, а в Чернигове упали обломки ракеты.

Больше о том, что известно о вчерашней массированной атаке - в материале РБК-Украина.

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