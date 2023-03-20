По Україні масштабна повітряна тривога. У Білорусі підняли авіацію

В Україні зранку 20 березня оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у Білорусі зафіксували зліт російського винищувача.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала зліт російського винищувача МіГ-31К, який може бути ймовірним носієм гіперзвукової ракети "Кинджал". Літак піднявся у небо близько 9:00 з аеродрому "Мачулищі".

Нагадаємо, Росія в ніч на 18 березня атакувала Україну дронами-камікадзе.

Крім того, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк попередила, що Росія може завдати точкових ударів по Україні.

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