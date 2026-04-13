В Україні ліквідують один з банків-банкрутів: рішення ухвалив НБУ

НБУ ухвалив рішення відкликати ліцензію та ліквідувати один з українських банків-банкрутів. Йдеться про АТ "Мотор-Банк", який пов’язують із Вячеславом Богуслаєвим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного банку України.
Як зазначили у регуляторі, відповідне рішення було прийнято за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 6 квітня 2026 року.
У Нацбанку наголосили, що ліквідація відбувається відповідно до чинного законодавства, зокрема законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про Національний банк України” та “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”.
Також уточнюється, що рішення набирає чинності з моменту доведення його до відома банку.
Водночас воно може бути оскаржене протягом трьох місяців з дня оприлюднення в адміністративному суді у встановленому порядку.
Нагадаємо, 19 лютого 2026 року Національний банк відніс АТ "Мотор-Банк" до категорії неплатоспроможних через невиконання вимоги регулятора щодо подання доопрацьованого плану фінансового оздоровлення у встановлений строк після визнання установи проблемною.
АТ "Мотор-Банк" було зареєстровано у 2007 році, а з 2009 року він працював під нинішньою назвою як універсальний банк, що обслуговував корпоративних і приватних клієнтів.
Після націоналізації 100% акцій банку перейшли у власність держави - їх конфіскували у колишнього президента "Мотор Січі" В’ячеслава Богуслаєва.
Служба безпеки України затримала Богуслаєва 22 жовтня 2022 року.
За даними СБУ, він організував незаконні постачання авіадвигунів до РФ, які використовувалися для виробництва та ремонту бойових гелікоптерів, а також міг перешкоджати передачі техніки українській розвідці.
У квітні 2024 року було ухвалено рішення про конфіскацію майна колишнього президента АТ "Мотор Січ".
А в серпні 2024 року Україна вирішила спрямувати майже 80 млн гривень з рахунків Богуслаєва до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.