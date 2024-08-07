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Майже 80 млн гривень Богуслаєва передали на відновлення України

Середа 07 серпня 2024 18:18
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Майже 80 млн гривень Богуслаєва передали на відновлення України Фото: В'ячеслав Богуслаєв, екс-власник "Мотор Січі" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна вирішила направити майже 80 мільйонів гривень, які були на рахунках екс-власника "Мотор Січі" В'ячеслава Богуслаєва, у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Фонду державного майна України Віталія Коваля у Telegram.

"79,5 млн грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії передав Фонд держмайна", - розповів Коваль.

Він зазначив, що ці кошти раніше були на рахунках у банку "ПУМБ" і є частиною активів Богуслаєва. Суд вирішив передати їх в управління Фонду держмайна.

За словами Коваля, робота з націоналізованими активами Богуслаєва та гендиректора російської компанії "Борисфен" Петра Кононенка продовжується. Мова про інвентаризацію майна, його перереєстрацію та аналіз наявних арештів.

Голова Фонду держмайна розповів, що станом на зараз у Фонді перебуває 1175 активів 53 підсанкційних груп та осіб.

Що передувало

Нагадаємо, В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у тому, що він міг бути причетний до постачання обладнання для Росії, яке вона могла використовувати у військових цілях. Мова про двигуни та запчастини.

Також Богуслаєв міг завадити передачі гелікоптера українським військовослужбовцям із Головного управління розвідки.

Таким чином, зраднику загрожує до 15 років ув'язнення.

Детальніше про Богуслаєва можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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