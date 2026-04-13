В Украине ликвидируют один из банков-банкротов: решение принял НБУ

14:49 13.04.2026 Пн
2 мин
Процесс ликвидации запущен
aimg Ирина Глухова
Фото: здание НБУ (flickrсom National Bank Of Ukraine)

НБУ принял решение отозвать лицензию и ликвидировать один из украинских банков-банкротов. Речь идет об АО "Мотор-Банк", который связывают с Вячеславом Богуслаевым.

Как отметили в регуляторе, соответствующее решение было принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 6 апреля 2026 года.

В Нацбанке отметили, что ликвидация происходит в соответствии с действующим законодательством, в частности законами Украины "О банках и банковской деятельности", "О Национальном банке Украины" и "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Также уточняется, что решение вступает в силу с момента доведения его до сведения банка.

В то же время оно может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня обнародования в административном суде в установленном порядке.

О "Мотор-Банке"

Напомним, 19 февраля 2026 года Национальный банк отнес АО "Мотор-Банк" к категории неплатежеспособных из-за невыполнения требования регулятора о представлении доработанного плана финансового оздоровления в установленный срок после признания учреждения проблемным.

АО "Мотор-Банк" был зарегистрирован в 2007 году, а с 2009 года он работал под нынешним названием как универсальный банк, обслуживающий корпоративных и частных клиентов.

После национализации 100% акций банка перешли в собственность государства - их конфисковали у бывшего президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева.

Дело Богуслаева

Служба безопасности Украины задержала Богуслаева 22 октября 2022 года.

По данным СБУ, он организовал незаконные поставки авиадвигателей в РФ, которые использовались для производства и ремонта боевых вертолетов, а также мог препятствовать передаче техники украинской разведке.

В апреле 2024 года было принято решение о конфискации имущества бывшего президента АО "Мотор Сич".

А в августе 2024 года Украина решила направить почти 80 млн гривен со счетов Богуслаева в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

