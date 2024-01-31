В Україні ліквідували нові схеми для ухилянтів. "Клієнтом" був клірик УПЦ МП

Закарпаття

Правоохоронці викрили трьох зловмисників, які відправляли потенційних призовників до країн ЄС як водіїв міжнародних пасажирських рейсів.

За оперативною інформацією, серед їхніх клієнтів був клірик місцевої єпархії УПЦ (МП), який скористався схемою, щоб нелегально виїхати за кордон. Зараз він в Україні за цим фактом триває розслідування.

Оборудку організували двоє співвласників місцевої автотранспортної компанії та їхній спільник - житель Хустського району.

Використовуючи електронний підпис підприємства, фігуранти вносили персональні дані клієнтів в інформаційну систему "Шлях". Після цього ухилянтів "підсаджували" на рейс іншими водіями і таким чином, вони перетинали кордон.

Тернопільська область

СБУ заблокувала одразу дві схеми ухилення від мобілізації. Одну з них організували двоє місцевих комерсантів.

"Вони торгували фальшивими довідками військово-лікарської комісії та військкомату про непридатність до служби через "погане" здоров'я. Для виготовлення "пакета документів" ділки використовували підроблені бланки та штампи відповідних держустанов", - йдеться в заяві.

Фото: Обшуки та затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

Організатори іншої схеми називали себе прихильниками так званого "народовладдя". Зловмисники видавали своїм однодумцям військові квитки від імені фейкової організації.

Зовні підробка була дуже схожа на військово-облікові документи встановленого зразка і таким чином їх використовували для ухилення від мобілізації.

Львів

Також співробітники СБУ знешкодили злочинну групу, яка у Львові за гроші обіцяла призовникам "списання" з військового обліку за станом здоров'я.

До незаконної діяльності організатор схеми залучив двох спільників, які домовлялися з клієнтами і передавали йому гроші.

Що їм загрожує

У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано 10 організаторів оборудок.

За викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років в'язниці з конфіскацією майна.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Нещодавно співробітники Служби безпеки України затримали ще п'ятьох організаторів "схем" для ухилянтів. Деякі з них займались "демобілізацією" чинних військовослужбовців.

Також СБУ ліквідувала ще 3 схеми для ухилянтів. Серед затриманих - посадовець військово-лікарської комісії.