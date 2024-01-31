В Украине ликвидировали новые схемы для уклонистов. "Клиентом" был клирик УПЦ МП

Закарпатье

Правоохранители разоблачили трех злоумышленников, которые отправляли потенциальных призывников в страны ЕС как водителей международных пассажирских рейсов.

По оперативной информации, среди их клиентов был клирик местной епархии УПЦ (МП), который воспользовался схемой, чтобы нелегально выехать за границу. Сейчас он в Украине по данному факту продолжается расследование.

Сделку организовали двое совладельцев местной автотранспортной компании и их сообщник - житель Хустского района.

Используя электронную подпись предприятия, фигуранты вносили персональные данные клиентов в информационную систему "Шлях". После этого уклонистов "подсаживали" на рейс другими водителями и, таким образом, они пересекали границу.

Тернопольская область

СБУ заблокировала сразу две схемы уклонения от мобилизации. Одну из них организовали двое местных коммерсантов.

"Они торговали фальшивыми справками военно-врачебной комиссии и военкомата о непригодности к службе из-за "плохого" здоровья. Для изготовления "пакета документов" дельцы использовали поддельные бланки и штампы соответствующих госучреждений", - говорится в заявлении.

Фото: Обыски и задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

Организаторы другой схемы называли себя сторонниками так называемого "народовластия". Злоумышленники выдавали своим единомышленникам военные билеты от имени фейковой организации.

Внешне подделка была очень похожа на военно-учетные документы установленного образца и таким образом их использовали для уклонения от мобилизации.

Львов

Также сотрудники СБУ обезвредили преступную группу, которая во Львове за деньги обещала призывникам "списание" с воинского учета по состоянию здоровья.

К незаконной деятельности организатор схемы привлек двух сообщников, которые договаривались с клиентами и передавали ему деньги.

Что им грозит

В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны 10 организаторов сделок.

По разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

Недавно сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще пятерых организаторов "схем" для уклонистов. Некоторые из них занимались "демобилизацией" действующих военнослужащих.

Также СБУ ликвидировала еще 3 схемы для уклонистов. Среди задержанных – чиновник военно-врачебной комиссии.