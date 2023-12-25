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Нові схеми для ухилянтів: СБУ затримала ще трьох організаторів вивозу закордон

Укрїна , Понеділок 25 грудня 2023 12:51
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Нові схеми для ухилянтів: СБУ затримала ще трьох організаторів вивозу закордон Фото: СБУ затримала фігурнатів трьох схем для ухилянтів (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

СБУ ліквідувала ще 3 схеми для ухилянтів. Серед затриманих - посадовець військово-лікарської комісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Служба безпеки викрила ще три схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Так, було затримано організаторів нелегальних "трафіків".

Зокрема серед них виявився посадовець районного ВЛК та власник транспортної компанії, яка імітувала міжнародні перевезення вантажів.

За гроші фігуранти пропонували військовозобов’язаним виїхати з України на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Такі "послуги" ділки оцінювали у суму до 10 тисяч доларів. "Вартість" залежала від терміновості виїзду та способу переправлення через кордон.

Працівник ВЛК у Львові

Військові контррозвідники СБУ затримали "на гарячому" лікаря-хірурга, який входив до складу районної військово-лікарської комісії.

Він намагався отримати хабар за підписання для ухилянта фіктивної довідки про наявність важких "діагнозів".

Такі неправдиві документи про непридатність призовників до військової служби йому допомагали робити його спільники.

Переправник до ЄС

СБУ затримало ділка, який налагодив канал нелегальної міграції потенційних призовників до ЄС через територію невизнаного Придністров’я.

Щоб переправити військовозобов’язаних за кордон, фігурант вивозив їх на власному авто через заздалегідь підготовлений маршрут поза пунктами пропуску.

За даними слідства, зловмисник координував злочинні дії зі своїм закордонним спільником, який підшукував клієнтів через спеціально створений Телеграм-канал.

Гроші за "трансфер" фігуранти отримували на власний криптогаманець.

Комерсант із Закарпаття

Затриманий чоловік переправляв військовозобов’язаних за межі України як водіїв міжнародних вантажних перевезень.

Як тільки псевдоводій виїздив до ЄС, він покидав авто і за кермо сідав родич фігуранта, який повертався в Україну.

Затриманим загрожує до 10 років тюрми.

Фото: затримання причетних до схем для ухилянтів (https://ssu.gov.ua)

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Нещодавно співробітники Служби безпеки України затримали ще п'ятьох організаторів "схем" для ухилянтів. Деякі з них займались "демобілізацією" чинних військовослужбовців.

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