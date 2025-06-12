В Україні ліквідували мільйонного окупанта: в ГУР розповіли, хто ним був

Зауважимо, що на сьогоднішній день втрати російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 1 мільйона осіб. Примітно, що понад 628 тисяч окупантів було ліквідовано лише за останні півтора року.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що лише за останню добу з 11 на 12 червня, втрати російських загарбників на фронті становили понад тисячу солдатів.

В окремому матеріалі РБК-Україна ми детально описали загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 червня 2025 року.

Крім того, РБК-Україна писало, що Генштаб розкрив дані російських втрат по роках.

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