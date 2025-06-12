В Украине ликвидировали миллионного оккупанта: в ГУР рассказали, кто им был

В Украине ликвидировали символического миллионного российского оккупанта. Это стало результатом масштабных и скоординированных действий украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО Украины.
Вчера, 11 июня, военные подразделения активных действий ГУР МО Украины "Kraken" доложили об уничтожении символического миллионного оккупанта.
Им оказался Машаненков Сергей Николаевич - уроженец камчатского края, 1978 года рождения. Известно, что Машаненков был военнослужащим тихоокеанской морской пехоты ВС РФ.
"Сегодня вдоль всей линии фронта ликвидировали не одного и не двух захватчиков. Благодаря слаженным действиям всех подразделений Сил безопасности и обороны Украины вражеские потери в Украине стали массовыми и системными", - добавили в ГУР.
В то же время, по данным разведки, их сотрудники продолжают методично выявлять, находить и уничтожать каждого, кто пришел на украинскую землю с оружием.
Заметим, что на сегодняшний день потери российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 миллиона человек. Примечательно, что более 628 тысяч оккупантов было ликвидировано только за последние полтора года.
Напомним, что только за последние сутки с 11 на 12 июня, потери российских захватчиков на фронте составили более тысячи солдат.
В отдельном материале РБК-Украина мы подробно описали общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 июня 2025 года.
Кроме того, РБК-Украина писало, что Генштаб раскрыл данные российских потерь по годам.
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