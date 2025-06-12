В Украине ликвидировали миллионного оккупанта: в ГУР рассказали, кто им был

Заметим, что на сегодняшний день потери российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения в Украину достигли 1 миллиона человек. Примечательно, что более 628 тысяч оккупантов было ликвидировано только за последние полтора года.

Ситуация на фронте

Напомним, что только за последние сутки с 11 на 12 июня, потери российских захватчиков на фронте составили более тысячи солдат.

В отдельном материале РБК-Украина мы подробно описали общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 июня 2025 года.

Кроме того, РБК-Украина писало, что Генштаб раскрыл данные российских потерь по годам.

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