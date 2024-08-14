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В Україні знищили понад 1 тонну контрабандного героїну на понад 2 мільярда гривень, - СБУ

Україна, Середа 14 серпня 2024 13:55
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В Україні знищили понад 1 тонну контрабандного героїну на понад 2 мільярда гривень, - СБУ Фото: в Україні знищили понад 1 тонну контрабандного героїну (t.me/SBUkr)
Автор: Ярослава Борзова

В Україні спалили понад 1 тонну героїну, який ще у січні 2021 року Служба безпеки конфіскувала у контрабандистів. За цінами чорного ринку на момент виявлення "товару" його вартість становила більше ніж 2,3 мільярда грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

У відомстві нагадали, що у 2021 році Служба безпеки провела тривалу багатоходову спецоперацію та задокументувала протиправну діяльність транснаціонального організованого злочинного угруповання.

"Тоді оперативники спецслужби затримали у Львові чотирьох фігурантів: одного з організаторів наркотрафіку і трьох іноземців, які фасували наркотики в орендованих складських приміщеннях", - зазначили правоохоронці.

Відомо, що у результаті слідчих дій правоохоронці виявили у наркоділків 1035 кг героїну, підготовленого для транспортування. "Вантаж" прямував з Пакистану транзитом через Україну до Євросоюзу. Наркотик було приховано в контейнері серед продуктів харчування.

"За матеріалами СБУ всіх затриманих фігурантів засуджено за контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Вони вже відбувають тюремні строки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, заходи зі знищення проводили оперативники та слідчі Управління СБУ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Фото: знищення контрабандного героїну (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що оперативники Департаменту внутрішньої безпеки (ДВБ) викрили міжрегіональний синдикат. Щомісячний обіг наркотиків складав близько 40 мільйонів гривень.

Також в кінці 2023-го в Україні було викрито наркосиндикат, який діяв у кількох регіонах країни. Річний прибуток злочинної організації складав більше 100 мільйонів гривень.

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Служба безпеки України
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