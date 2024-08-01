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Оперативники ліквідували наркосиндикат, серед затриманих був колишній правоохоронець

Четвер 01 серпня 2024 15:54
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Оперативники ліквідували наркосиндикат, серед затриманих був колишній правоохоронець Фото: оперативники ліквідували наркосиндикат, серед затриманих був колишній правоохоронець (t.me/dvbnp)
Автор: Сергій Пишкін

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки (ДВБ) викрили міжрегіональний синдикат. Щомісячний обіг наркотиків складав близько 40 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДВБ Національної поліції.

Загалом було проведено більше 30 санкціонованих обшуків у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Зокрема ліквідовано діяльність двох нарколабораторій.

Діяльність наркосиндикату організував 50-річний мешканець Запоріжжя разом зі своїми спільниками з Дніпропетровської області.

"До злочинної діяльності вони залучили більше десятка чоловіків, які відповідали за збут і рекламу наркотичних засобів і психотропних речовин. Одним з учасників злочинної організації був колишній правоохоронець", - пише ДВБ.

Члени банди займались виготовлення, а також збутом наркотиків та психотропів у великих масштабах.

Щомісячний обіг наркосиндикату складав близько 40 мільйонів гривень.

Наразі підозру було оголошено 15 фігурантам. Також перевіряється причетність ще одного правоохоронця до діяльності злочинної організації.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в кінці 2023-го в Україні було викрито наркосиндикат, який діяв у кількох регіонах країни. Річний прибуток злочинної організації складав більше 100 мільйонів гривень.

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Дніпропетровська область Запорізька область
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