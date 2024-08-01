Оперативники ліквідували наркосиндикат, серед затриманих був колишній правоохоронець
Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки (ДВБ) викрили міжрегіональний синдикат. Щомісячний обіг наркотиків складав близько 40 мільйонів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДВБ Національної поліції.
Загалом було проведено більше 30 санкціонованих обшуків у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Зокрема ліквідовано діяльність двох нарколабораторій.
Діяльність наркосиндикату організував 50-річний мешканець Запоріжжя разом зі своїми спільниками з Дніпропетровської області.
"До злочинної діяльності вони залучили більше десятка чоловіків, які відповідали за збут і рекламу наркотичних засобів і психотропних речовин. Одним з учасників злочинної організації був колишній правоохоронець", - пише ДВБ.
Члени банди займались виготовлення, а також збутом наркотиків та психотропів у великих масштабах.
Щомісячний обіг наркосиндикату складав близько 40 мільйонів гривень.
Наразі підозру було оголошено 15 фігурантам. Також перевіряється причетність ще одного правоохоронця до діяльності злочинної організації.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в кінці 2023-го в Україні було викрито наркосиндикат, який діяв у кількох регіонах країни. Річний прибуток злочинної організації складав більше 100 мільйонів гривень.
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