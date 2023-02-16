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В Україні ліквідували канал нелегальних перевезень до окупованого Криму й Донецька

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Четвер 16 лютого 2023 14:36
В Україні ліквідували канал нелегальних перевезень до окупованого Криму й Донецька Фото: в Україні ліквідували канал нелегальних перевезень до окупованого Криму й Донецька (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві викрили канал нелегальних перевезень до тимчасово окупованих Криму і Донецька

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Служба безпеки заблокувала канал незаконного переправлення громадян до тимчасово окупованих районів України та у зворотному напрямку. Зловмисники налагодили трафік нелегальних пасажирських перевезень з Києва до тимчасово захоплених Донецька та АР Крим", - пише пресслужба.

Маршрут пролягав через Європу, а далі в Росію. До тимчасово окупованих територій "перевізники" заїжджали з території РФ, що є незаконним перетином державного кордону.

"Для безперешкодного проїзду по території країни-агресора перед кордоном з рф водій пересаджував пасажирів у інший автобус на російських номерах. Цей транспортний засіб також належав компанії фігуранта справи", - додає пресслужба.

Вартість "квитка" становила 250 євро в одну сторону. Щотижня перевозити десятки клієнтів. Частина прибутків перераховували до бюджету "ДНР" у вигляді "податків".

"Встановлено, що до організації каналу причетний керівник столичної компанії-перевізника. До протиправної діяльності він залучив двох своїх синів, які перебувають за кордоном. Для нелегальних перевезень ділки використовували 6 автобусів з автопарку підприємства", - пише СБУ.

Під час обшуків були вилучені бортові журнали, маршрутні листи, мобільні телефони та чорнові записи із доказами незаконної діяльності. Автобуси було арештовано.

Фото: в Україні ліквідували канал нелегальних перевезень до окупованого Криму й Донецька (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Донецькій області СБУ викрила ще трьох російських агентів, які збирали дані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.

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