Корегували російські обстріли: у Донецькій області затримали трьох ворожих інформаторів

Служба безпеки Україні викрила ще трьох інформаторів країни-агресора, які збирали дані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Зазначається, що отриману інформацію інформатори переправляли росіянам через анонімні месенджери у вигляді текстових повідомлень з електронними координатами та фотографіями.

Розвідані потрібні були окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетно-артилерійських обстрілів українських позицій.

СБУ затримали мешканку Новогродівки на спробі передачі росіянам розвідданих про базування підрозділів ЗСУ на Донецькому напрямку. Для збору даних вона обходила місцевість і в подальшому контактувала з бойовиком терористичної організації "ДНР", який входив до складу 1-го армійського корпусу Росії. Після російських ракетних ударів зловмисниця виходила на місце події та "звітувала" про результати повітряних атак.

Також затримано мешканку Дружківки, що передавала окупантам приблизне орієнтування місць дислокації підрозділів ЗСУ та маршрути їхнього переміщення на Бахмутському напрямку.

Ще одним ворожим інформатором виявився місцевий житель, який "зливав" через декілька проросійських Telegram-каналів маршрути переміщення українських військ.

У всіх затриманих виявили мобільні телефони із доказами листування з учасниками окупаційних угруповань.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу.