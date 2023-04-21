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З України на лікування за кордон було евакуйовано ще 43 громадяни

Фото: з України на лікування за кордон було евакуйовано ще 43 громадяни (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Групу з 43 цивільних українців було евакуйовано на лікування за кордон. Це пацієнти з мінно-вибуховими пораненнями та онкопацієнти.

Як пише РБК-Україна, про це повідомили в прес-службі Кабінету міністів України.

Як повідомили у відомстві, було евакуйовано жителів з Вінницької, Київської, Івано-Франківської, Львівської та Чернігівської областей.

"Пацієнтів прийняли у медзакладах Франції, Німеччини, Нідерландів, Норвегії та Швеції. У складі групи - пацієнти з мінно-вибуховими пораненнями та онкопацієнти", - сказано в повідомленні.

У Кабміні нагадали, що на лікування за кордон зазвичай евакуюють дорослих і дітей із важкими пораненнями, опіками та захворюваннями, які потребують спеціалізованої та невідкладної медичної допомоги. Загалом вже евакуйовано понад 3000 українців.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що до 82% поранених і хворих військових Сил оборони після лікування повертаються у стрій.

Крім того, у Міноборони зазначали, що на Сході бувають дні, коли співвідношення втрат України та Росії сягає 1 до 10.

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