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Після лікування до 82% поранених і хворих військових повертаються у стрій, - НАМН

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Четвер 13 квітня 2023 04:30
Після лікування до 82% поранених і хворих військових повертаються у стрій, - НАМН Фото: 82% поранених і хворих воїнів ЗСУ повертаються у стрій після лікування (GetyImages)
Автор: Антон Малиновський

До 82% поранених і хворих військових Сил оборони після лікування повертаються у стрій.

Про це повідомив президент Національної академії медичних наук (НАМН) Віталій Цимбалюк, передає РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

Він зазначив, що НАМН виступила розробником Воєнно-медичної доктрини України, яка наслідує ізраїльський принцип, згідно до якого всі цивільні лікарні стають одночасно і військовими шпиталями.

"Це дало результат - до 82% поранених і хворих військових повертаються у стрій", - зазначив Цимбалюк.

Також 80% поранених військових отримують належну медичну допомогу в першу ж годину.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Олексій Рєзніков пояснив, чому інформація про втрати ЗСУ є закритою.

Крім того, у Міноборони зазначали, що на Сході бувають дні, коли співвідношення втрат України та Росії сягає 1 до 10.

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