Из Украины на лечение за границу были эвакуированы еще 43 гражданина

Группа из 43 гражданских украинцев была эвакуирована на лечение за границу. Это пациенты с минно-взрывными ранениями и онкопациенты.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.
Как сообщили в ведомстве, были эвакуированы жители Винницкой, Киевской, Ивано-Франковской, Львовской и Черниговской областей.
"Пациентов приняли в медучреждениях Франции, Германии, Нидерландов, Норвегии и Швеции. В составе группы - пациенты с минно-взрывными ранениями и онкопациенты", - говорится в сообщении.
В Кабмине напомнили, что на лечение за границу обычно эвакуируют взрослых и детей с тяжелыми ранениями, ожогами и заболеваниями, нуждающимися в специализированной и неотложной медицинской помощи. В общей сложности уже эвакуировано более 3000 украинцев.
Ранее РБК-Украина сообщало, что до 82% раненых и больных военных сил обороны после лечения возвращаются в строй.
Кроме того, в Минобороны отмечали, что на Востоке бывают дни, когда соотношение потерь Украины и России достигает 1 к 10.
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