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В Україні на кордоні з Польщею запущено проект "єЧерга"

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Понеділок 12 грудня 2022 19:26
В Україні на кордоні з Польщею запущено проект "єЧерга" Фото: в Україні на кордоні з Польщею запущено проект "ЄЧерга" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Раніше анонсована електронна черга перетину кордону запрацювала сьогодні, 12 грудня, на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook міністерства інфраструктури України.

Станом на 18.00 в електронну чергу стали понад 1100 вантажних машин. Середня кількість транспортних засобів, що перетинають кордон за добу в цьому пункті пропуску – близько 600. Але через погіршення погодних умов транспорт рухається повільніше, ніж звичайно.

Біля пункту пропуску чергують інспектори Державної служби безпеки на транспорті. Вони допомагають водіям розібратися із новою системою.

Система електронної черги перетину кордону діє лише для вантажних авто і поки що лише на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Вона була створена, щоб упорядкувати живу чергу на кордоні, адже потік автотранспорту значно збільшився з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

Новий сервіс безкоштовний і не прив'язаний до жодних сервісних зон. Зареєструватися та стежити за просуванням черги перевізники можуть онлайн на сайті echerha.gov.ua.

В Україні на кордоні з Польщею запущено проект &quot;єЧерга&quot;

Раніше ми писали, що на західному кордоні України за 10 днів може запрацювати електронна черга для вантажного транспорту.

Також повідомлялося, що в Україні з'явиться електронна черга для перетину кордону. Це зменшить черги у пунктах пропуску та допоможе бізнесу.

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