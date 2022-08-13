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В Украине запустят электронную очередь для пересечения границы

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Киев, Суббота 13 августа 2022 12:38
В Украине запустят электронную очередь для пересечения границы Фото: в Украине запустят электронную очередь на границе (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине появится электронная очередь для пересечения границы. Это уменьшит очереди в пунктах пропуска и поможет бизнесу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Кабинет министров работает над развитием пограничной инфраструктуры. Одна из самых главных задач - ускорение прохождения на пунктах пропуска людей, автомобилей и грузов. Это поможет гражданским, а также активизирует бизнес и увеличит товарооборот.

Поэтому в правительстве планируют запустить новую государственную услугу "электронная очередь" на границе.

Также Кабмин намерен:

  • создать современные сервисные зоны для грузовиков и водителей возле пограничных пунктов пропуска;
  • обустроить такие зоны по стандартам ЕС по все территории страны;
  • расширить пропускную способность пограничных пунктов, закупить оборудование для этого.

Кроме того, правительство разрабатывает план для обустройства пограничной инфраструктуры за счет кредитных и грантовых средств партнеров, в частности Польши.

Напомним, что движение транспорта через КПП "Краковец" на границе с Польшей возобновили, но только для легковых авто.

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Кабинет Министров Украины
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