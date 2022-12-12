В Украине на границе с Польшей запущен проект "єЧерга"
Ранее анонсированная электронная очередь пересечения границы заработала сегодня, 12 декабря, на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министерства инфраструктуры Украины.
По состоянию на 18:00 в электронную очередь стали более 1100 грузовых машин. Среднее количество транспортных средств, пересекающих границу за сутки в этом пункте пропуска – около 600. Но из-за ухудшения погодных условий транспорт движется медленнее обычного.
У пункта пропуска дежурят инспекторы Государственной службы по безопасности на транспорте. Они помогают водителям разобраться с новой системой.
Система электронной очереди пересечения границы действует только для грузовых авто и пока только на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск". Она была создана, чтобы привести в порядок живую очередь на границе, ведь поток автотранспорта значительно увеличился с момента полномасштабного вторжения России.
Новый сервис бесплатный и не привязан ни к каким сервисным зонам. Зарегистрироваться и следить за продвижением очереди перевозчики могут онлайн на сайте echerha.gov.ua.
Ранее мы писали, что на западной границе Украины через 10 дней может заработать электронная очередь для грузового транспорта.
Также сообщалось, что в Украине появится электронная очередь для пересечения границы. Это уменьшит очереди в пунктах пропуска и поможет бизнесу.
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