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В Украине на границе с Польшей запущен проект "єЧерга"

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Понедельник 12 декабря 2022 19:26
В Украине на границе с Польшей запущен проект "єЧерга" Фото: в Украине на границе с Польшей запущен проект "єЧерга" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ранее анонсированная электронная очередь пересечения границы заработала сегодня, 12 декабря, на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министерства инфраструктуры Украины.

По состоянию на 18:00 в электронную очередь стали более 1100 грузовых машин. Среднее количество транспортных средств, пересекающих границу за сутки в этом пункте пропуска – около 600. Но из-за ухудшения погодных условий транспорт движется медленнее обычного.

У пункта пропуска дежурят инспекторы Государственной службы по безопасности на транспорте. Они помогают водителям разобраться с новой системой.

Система электронной очереди пересечения границы действует только для грузовых авто и пока только на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск". Она была создана, чтобы привести в порядок живую очередь на границе, ведь поток автотранспорта значительно увеличился с момента полномасштабного вторжения России.

Новый сервис бесплатный и не привязан ни к каким сервисным зонам. Зарегистрироваться и следить за продвижением очереди перевозчики могут онлайн на сайте echerha.gov.ua.

В Украине на границе с Польшей запущен проект &quot;єЧерга&quot;

Ранее мы писали, что на западной границе Украины через 10 дней может заработать электронная очередь для грузового транспорта.

Также сообщалось, что в Украине появится электронная очередь для пересечения границы. Это уменьшит очереди в пунктах пропуска и поможет бизнесу.

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