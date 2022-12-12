В Украине на границе с Польшей запущен проект "єЧерга"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министерства инфраструктуры Украины.

По состоянию на 18:00 в электронную очередь стали более 1100 грузовых машин. Среднее количество транспортных средств, пересекающих границу за сутки в этом пункте пропуска – около 600. Но из-за ухудшения погодных условий транспорт движется медленнее обычного.

У пункта пропуска дежурят инспекторы Государственной службы по безопасности на транспорте. Они помогают водителям разобраться с новой системой.

Система электронной очереди пересечения границы действует только для грузовых авто и пока только на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск". Она была создана, чтобы привести в порядок живую очередь на границе, ведь поток автотранспорта значительно увеличился с момента полномасштабного вторжения России.

Новый сервис бесплатный и не привязан ни к каким сервисным зонам. Зарегистрироваться и следить за продвижением очереди перевозчики могут онлайн на сайте echerha.gov.ua.