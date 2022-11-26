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В Україні скоро запрацює Е-черга на кордоні: названо терміни

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Україна, Субота 26 листопада 2022 00:25
В Україні скоро запрацює Е-черга на кордоні: названо терміни Фото: в Україні збираються запустити Е-чергу на кордоні (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На західному кордоні України через 10 днів може запрацювати електронна черга для вантажного транспорту.

Про це розповів заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм, передає РБК-Україна, посилаючись на Latifundist.com.

Технічно, проєкт вже готовий на до запуску, але залишилось узгодити юридичні нюанси.

"Сьогодні п’ятниця, хочу вірити що сьогодні уряд розгляне відповідну постанову. Якщо приймуть, то лишиться 10 днів для її вступу в силу. Запрацює вона на пункті Ягодин, якщо все успішно піде, то пошириться на решту пунктів‎", - відмітив Мустафа Найєм.

Він зауважив, що деякі країни витрачають на запуск аналогічних проєктів по декілька років, а деякі і досі їх не запустили. Мустафа Найєм також додав, що після запровадження Е-черги альтернатив для водіїв вантажівок не буде і що об'їхати чергу "‎манівцями" ніхто не зможе.

Раніше повідомлялось, що в Україні з'явиться електронна черга для перетину кордону. Це зменшить черги у пунктах пропуску та допоможе бізнесу.

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